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Роберт Паттинсон пошутил, что слишком долго ждал начала съёмок «Бэтмена 2»

Роберт Паттинсон пошутил, что слишком долго ждал начала съёмок «Бэтмена 2»
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Роберт Паттинсон в интервью GQ пошутил, что слишком долго ждал начала съёмок «Бэтмена 2». По словам актёра, он думал, что до начала работы над картиной Мэтта Ривза успеет сняться в одной ленте, но в итоге поработал сразу над несколькими картинами.

Я подумал: «Ну, я сниму ещё один фильм между делом». А потом я в итоге снялся в куче чёртовых фильмов.

Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня 2025 года. Режиссёр Мэтт Ривз написал его совместно с Маттсоном Томлином. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю.

Премьера «Бэтмена 2» режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 года. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон. C ним сыграют Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн и другие.

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