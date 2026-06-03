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Николас Галицын объяснил, как фильм «Властелины вселенной» чтит оригинальный мультфильм

Николас Галицын объяснил, как фильм «Властелины вселенной» чтит оригинальный мультфильм
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Николас Галицын в интервью рассказал, как именно фильм «Властелины вселенной» чтит оригинальный мультфильм и отдаёт ему дань уважения.

Мультсериал Filmation всегда заканчивался моральным посланием, которое было невероятно искренним, поэтому я считаю, что нельзя снять фильм, не черпая это.

Лента расскажет о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на космическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.

Главные роли сыграли Николас Галицин («Пурпурные сердца»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Джаред Лето («Господин Никто») и другие актёры. Режиссёром выступил Трэвис Найт — автор фильма «Бамблби».

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