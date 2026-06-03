Стартовал пятый сезон шоу «Ферма Кларксона» со звездой Top Gear — вышли четыре эпизода

3 июня состоялась премьера пятого сезона сериала «Ферма Кларксона». Продолжение реалити-шоу со звездой Top Gear и The Grand Tour уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video — вышли сразу четыре эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Ферма Кларксона» рассказывает об английском ведущем Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. Он купил около тысячи акров земли в 2008 году. Поля фермы до своего выхода на пенсию в 2019-м обрабатывал местный житель Говард. После этого Кларксон решил сам заняться своим хозяйством.

В продолжении ведущий решается на кардинальные изменения — купить современное оборудование и стать современным фермером. Для этого он отправляет Калеба за покупками в другую страну, пока в его хозяйстве назревают ещё более важные события.