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Авторы God of War: Laufey объяснили, почему Фэй стала главным героем новой игры

Авторы God of War: Laufey объяснили, почему Фэй стала главным героем новой игры
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3 июня студия Santa Monica представила God of War: Laufey — новую игру по вселенной «Бога войны». Главной героиней впервые выступит Фэй, вторая жена Кратоса и мать Атрея, которая после смерти оказывается в загробном мире и пытается оттуда выбраться.

В интервью изданию IGN геймдиректор Ариэль Лоуренс и креативный директор студии Кори Балрог рассказали, с чем связан выбор нового главного героя. Авторы заявили, что серия God of War всегда была посвящена Кратосу, и теперь они хотят рассказывать истории о других героях, которые так или иначе связаны с Богом войны.

Мы всегда будем рассказывать истории о Кратосе, но для нас Laufey стала отличной возможностью поговорить о персонаже, сыгравшем ключевую роль в начале истории, узнать её поближе, выйти за рамки нового мира и увидеть, как всё взаимосвязано. Так что для нас это не отход от Кратоса, а скорее расширение его истории.

Барлог также отметил, что Фэй всегда была важной частью истории Кратоса и Атрея, пускай она и не принимала участия в событиях напрямую. Всё изменится в God of War: Laufey, которая будет связана с событиями God of War 2018 и God of War Ragnarok.

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