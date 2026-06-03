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«Передать эстафету некому»: Том Холланд продолжит играть Человека-паука в фильмах Marvel

«Передать эстафету некому»: Том Холланд продолжит играть Человека-паука в фильмах Marvel
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В 2021 году британский актёр Том Холланд заявил, что перестанет играть Человека-паука, когда ему исполнится 30 лет. Звезда фильмов Marvel тогда отметил, что если он продолжит воплощать супергероя на экране, то в таком случае «он сделал что-то не так в своей жизни».

1 июня Холланду как раз исполнилось 30 лет, и он продолжает играть Питера Паркера в грядущих лентах Marvel. Актёр прокомментировал ситуацию и заявил, что имел в виду передачу эстафеты другому актёру — в ближайшее время этого не произойдёт.

Забавно, я недавно увидел эту свою цитату и попытался вспомнить, что имел в виду. Думаю, суть в том, что я бы с удовольствием передал эстафету дальше, но пока я этого не добился. Это одна из тех тем то, которые мы часто обсуждаем с Marvel.

Ближайшим фильм про супергероя станет «Человек-паук: Новый день» — премьера ленты состоится уже 31 июля. Она расскажет о дальнейших приключениях персонажа после «Нет пути домой» и «Мстителей: Финал», в фильме также появятся Каратель и Халк.

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