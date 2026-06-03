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Введение платы за зарубежный трафик затронет 37 млн россиян — эксперты

Введение платы за зарубежный трафик затронет 37 млн россиян — эксперты
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Весной 2026 года правительство России начало обсуждать введение лимита на зарубежный мобильный трафик. Чиновники предложили ограничить его объёмом в 15 ГБ для борьбы с обходами блокировок, а за превышение брать дополнительную плату, сейчас инициативу отложили до осени.

В интервью «Ведомостям» глава «Т-Мобайл» Владимир Любимов заявил, что лишь у 20% абонентов операторов потребление международного мобильного трафика превышает лимит в 15 ГБ. У провайдера сейчас примерно 5 млн клиентов, и «80% пользователей введение платы не затронет, а оставшиеся будут вынуждены адаптироваться и доплачивать».

Примерно такую же оценку сделал глава Telecom Daily Денис Кусков. По его информации, лишь 20% абонентов стабильно пользуются большим объёмом зарубежного трафика, большинство юзеров используют российский сегмент интернета. По статистике Минцифры, это примерно 37 млн человек.

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