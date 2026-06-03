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«Его работа — быть шутником»: авторы «Южного парка» — о Дональде Трампе в мультсериале

«Его работа — быть шутником»: авторы «Южного парка» — о Дональде Трампе в мультсериале
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Создатели популярного мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун выпустили видео для 19-й церемонии вручения наград Телевизионной академии. В ролике авторы объяснили, почему президент США Дональд Трамп стал чаще появляться в культовом шоу.

Аниматоры рассказали, что на протяжении 30 лет всегда существовали люди, которые пытались указывать им как можно шутить, а как нельзя. Потому им нужен персонаж, который подшучивает над всеми. Именно таким героем стал Трамп, ведь по мнению Паркера и Стоуна, его работа в реальной жизни — быть шутником.

На протяжении 30 лет всегда существовала группа людей, которая пыталась указывать нам, что можно говорить, а что нельзя. И эта группа изменилась. Мы всегда знали, что наша задача — быть шутниками. Это необходимо. В сериале нужен кто-то, кто просто подшучивает над всем. Это замечательно. И, к сожалению, сейчас у нас есть президент, который считает, что его работа — быть шутником. Вот почему мы добавили в сериал Трампа.

В июле 2025 года стартовал 27-й сезон «Южного парка». В самом начале продолжения авторы высмеяли Дональда Трампа и с тех пор президент США периодически появлялся в некоторых эпизодах шоу. Ранее СМИ сообщали, что сам американский политик недоволен таким изображением своего образа в сериале.

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