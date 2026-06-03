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Экшен Control: Resonant нельзя будет запустить в России через Steam

Экшен Control: Resonant нельзя будет запустить в России через Steam
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Студия Remedy запретила запуск экшена Control: Resonant для российских пользователей Steam. Об этом сообщили игроки, оформившие предзаказ проекта.

Пользователи из России обратили внимание, что вместо иконки запуска игры написано «Недоступно в вашем регионе». При этом, на других платформах, таких как Epic Games Store, Microsoft Store, а также Xbox Series и PlayStation 5, такой проблемы не зафиксировано. «Чемпионат» запросил официальный комментарий у разработчиков, однако они пока не ответили.

Релиз Control: Resonant состоится уже 24 сентября. Главным героем предстоящего проекта выступит брат героини первой части Дилан, а сама игра станет слэшером с упором на акробатику вместо шутера. События игры развернутся в Нью-Йорке уже после финала оригинального экшена, когда угроза из Древнейшего дома вырвалась на свободу. Игра также получит русский язык, как и все последние проекты студии Remedy.

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