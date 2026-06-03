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В «Росомахе» для PS5 можно будет отключить всю жестокость

В «Росомахе» для PS5 можно будет отключить всю жестокость
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Издание IGN взяло интервью у геймдиректора игры «Росомаха» Майка Дейли. Он раскрыл, что в предстоящем проекте можно будет отключить жестокость.

По словам разработчика, авторы понимали, что сцены насилия понравятся не всем. Потому они добавили возможность выбрать уровень жестокости, происходящей на экране.

Мы знаем, что жестокость подходит не для всех. И поскольку мы с самого начала знали, что насилие будет важной частью игры, мы также внедрили функцию доступности, позволяющую отключать подобные сцены. Это тонкая функция, которая очень избирательно подходит к тому, что мы показываем и цензурируем, отключая кровь и тому подобное — просто чтобы сделать игру более приемлемой для людей, которые не хотят видеть жестокость в игре.

«Росомаха» выйдет на PlayStation 5 уже 15 сентября. Игра представляет собой новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению. Герой побывает во многих локациях по всему миру в поисках своих целей.

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