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Яркие постеры с героями фильма «Супергёрл» — премьера 26 июня

Яркие постеры с героями фильма «Супергёрл» — премьера 26 июня
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Глава киновселенной DC Джеймс Ганн представил постеры фильма «Супергёрл». Супергеройская картина выйдет в мировом прокате 26 июня.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Лента расскажет историю Кары Зор-Эл, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

Главную роль исполнила звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. В картине также появится Джейсон Момоа — вместо Аквамена актёр воплотит на экране бессмертного охотника за головами Лобо. Режиссёром выступил Крэйг Гиллеспи — постановщик популярных фильмов «Круэлла» и «Тоня против всех».

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