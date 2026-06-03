В июне в Game Pass добавят Persona 5 Royal, Solarpunk, Total Chaos и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине июня 2026 года.
Главными играми месяца станут приключение приключение Herdling, хоррор Total Chaos, выживач Solarpunk и JRPG Persona 5 Royal.
Какие игры добавят в Game Pass в начале июня 2026 года
- Herdling — 4 июня;
- Total Chaos — 4 июня;
- Solarpunk — 8 июня;
- Undisputed — 8 июня;
- Persona 5 Royal — 9 июня;
- Beastro — 11 июня;
- Frog Sqwad — 11 июня;
- Starseeker: Astroneer Expeditions — 11 июня;
- Junkster — 16 июня.
Фото: Xbox
Уже 15 июня из сервиса пропадут следующие игры:
- Jurassic World Evolution 2 ;
- Lost in Random: The Eternal Die;
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge;
- Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition;
- Scott Pilgrim vs. The World;
- Lost in Random: The Eternal Die.
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