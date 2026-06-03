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Игры в Game Pass (Геймпасс) июнт 2026: Persona 5 Royal, Solarpunk, Total Chaos и другие

В июне в Game Pass добавят Persona 5 Royal, Solarpunk, Total Chaos и другие игры
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Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине июня 2026 года.

Главными играми месяца станут приключение приключение Herdling, хоррор Total Chaos, выживач Solarpunk и JRPG Persona 5 Royal.

Какие игры добавят в Game Pass в начале июня 2026 года

  • Herdling — 4 июня;
  • Total Chaos — 4 июня;
  • Solarpunk — 8 июня;
  • Undisputed — 8 июня;
  • Persona 5 Royal — 9 июня;
  • Beastro — 11 июня;
  • Frog Sqwad — 11 июня;
  • Starseeker: Astroneer Expeditions — 11 июня;
  • Junkster — 16 июня.

Фото: Xbox

Уже 15 июня из сервиса пропадут следующие игры:

  • Jurassic World Evolution 2 ;
  • Lost in Random: The Eternal Die;
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge;
  • Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition;
  • Scott Pilgrim vs. The World;
  • Lost in Random: The Eternal Die.
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