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Трейлер боевика «Любой ценой» с Марком Уолбергом — выход 4 сентября

Трейлер боевика «Любой ценой» с Марком Уолбергом — выход 4 сентября
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Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма «Любой ценой». Криминальный боевик выйдет в мировом прокате 4 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Сюжет ленты основан на реальных событиях. Картина расскажет о наёмном убийце и агенте ФБР, которые объединяются, чтобы расследовать убийства лидеров движения за гражданские права в 1960-х.

Главные роли исполнили Марк Уолберг («Отступники») и Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»). В фильме также снялись Джанкарло Эспозито («Пацаны»), Дэвид Стрэтэйрн («Ультиматум Борна»), Джош Лукас («Линкольн для адвоката») и другие актёры. Режиссёром выступил Элеганс Браттон («Проверка»).

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