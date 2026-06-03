Фильм «Фьорд», победитель Канн-2026, выйдет в России 29 октября

Кинокомпания «Русский Репортаж» сообщила, что фильм «Фьорд» официально выйдет в российском прокате. Драма появится в кинотеатрах России 29 октября.

Картина рассказывает о семье, которая переезжает в норвежскую деревню из Румынии. У них получается найти общий язык с соседями, а дети без проблем устраиваются в школе. Ситуация меняется, когда румынская девочка приходит в школу с синяками. После этого по деревни начинают ползти слухи насчёт новых жителей.

Главную роль исполнил звезда фильмов Marvel Себастиан Стэн. В ленте также сыграли Ренате Реинсве («Закулисье реальности»), Лиза Ловен Конгсли («Профессионалы»), Кристиан Рубек («Хокинг») и другие актёры. Режиссёром выступил Кристиан Мунджиу («За холмами»). «Фьорд» получил главную награду, «Золотую пальмовую ветвь», на Каннском кинофестивале — 2026.