Трейлер криминального сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой — старт 15 июля

Компания Apple представила трейлер мини-сериала «Лаки». Криминальное шоу стартует 15 июля на стриминговом сервисе Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Проект расскажет о Лаки Армстронг — профессиональной мошеннице, которая решила больше не заниматься преступной деятельностью. В один момент она покупает лотерейный билет и выигрывает солидную сумму, но для получения денег ей придётся раскрыть свою личность. Теперь героине нужно столкнуться с криминальным прошлым, чтобы получить шанс на честную жизнь.

Главную роль исполнила звезда сериала «Ход королевы» и фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Аня Тейлор-Джой. В шоу также снялись Тимоти Олифант («Чужой: Земля»), Аннетт Бенинг («Красота по-американски»), Уильям Фихтнер («Чёрный ястреб») и другие актёры. Всего в проект войдёт семь эпизодов.