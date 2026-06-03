Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер криминального сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой — старт 15 июля

Трейлер криминального сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой — старт 15 июля
Комментарии

Компания Apple представила трейлер мини-сериала «Лаки». Криминальное шоу стартует 15 июля на стриминговом сервисе Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Проект расскажет о Лаки Армстронг — профессиональной мошеннице, которая решила больше не заниматься преступной деятельностью. В один момент она покупает лотерейный билет и выигрывает солидную сумму, но для получения денег ей придётся раскрыть свою личность. Теперь героине нужно столкнуться с криминальным прошлым, чтобы получить шанс на честную жизнь.

Главную роль исполнила звезда сериала «Ход королевы» и фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Аня Тейлор-Джой. В шоу также снялись Тимоти Олифант («Чужой: Земля»), Аннетт Бенинг («Красота по-американски»), Уильям Фихтнер («Чёрный ястреб») и другие актёры. Всего в проект войдёт семь эпизодов.

О другом популярном сериале:
Сериал разбивает сердце. Обзор третьего сезона «Эйфории»
Сериал разбивает сердце. Обзор третьего сезона «Эйфории»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android