Трейлер хоррора «Мороженщик» от автора «Хостела» — выход 7 августа

Компания MCT Studios представила трейлер фильма ужасов «Мороженщик». Хоррор выйдет в мировом прокате 7 августа.

Видео доступно на YouTube-канале The Horror Section. Права на видео принадлежат MCT Studios.

Действие слэшера развернётся в небольшом тихом городке, в который пребывает загадочный продавец мороженого. Он начинает угощать местных детей сладостями — но когда они пробуют лакомство, то сразу начинают зверски убивать всех взрослых в округе.

Режиссёром «Мороженщика» выступил Элай Рот — автор хоррора «Хостел» и экранизации видеоигры «Бордерлендс». Он также исполнил одну из главных ролей в фильме. В картине также сыграли Бен Дэвис («Отчаянные домохозяйки»), Эри Миллен («Тёмное дитя»), Сара Эбботт («Сплетение судеб») и другие актёры.