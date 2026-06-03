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Трейлер хоррора «Мороженщик» от автора «Хостела» — выход 7 августа

Трейлер хоррора «Мороженщик» от автора «Хостела» — выход 7 августа
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Компания MCT Studios представила трейлер фильма ужасов «Мороженщик». Хоррор выйдет в мировом прокате 7 августа.

Видео доступно на YouTube-канале The Horror Section. Права на видео принадлежат MCT Studios.

Действие слэшера развернётся в небольшом тихом городке, в который пребывает загадочный продавец мороженого. Он начинает угощать местных детей сладостями — но когда они пробуют лакомство, то сразу начинают зверски убивать всех взрослых в округе.

Режиссёром «Мороженщика» выступил Элай Рот — автор хоррора «Хостел» и экранизации видеоигры «Бордерлендс». Он также исполнил одну из главных ролей в фильме. В картине также сыграли Бен Дэвис («Отчаянные домохозяйки»), Эри Миллен («Тёмное дитя»), Сара Эбботт («Сплетение судеб») и другие актёры.

О другом популярном хорроре:
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