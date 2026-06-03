Фильмы «Мстители: Судный день» и «Секретные войны» станут частями одной большой истории

На фестивале SXSW London выступили режиссёры «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Они рассказали о создании предстоящих фильмов супергеройской франшизы — «Судный день» и «Секретные войны».

По словам постановщиков, обе картины не станут частью трилогии. Братья Руссо не исключили, что в будущем поработают со студией Marvel. Однако новые ленты о «Мстителях» расскажут завершённую историю.

Истории, на которых мы сейчас сосредоточены, завершены. «Судный день» и «Секретные войны» — это два взаимосвязанных фильма, которые образуют единое целое. Сотрудничество с Marvel в дальнейшем, безусловно, возможно, но сейчас наше видение сосредоточено только на «Секретных войнах».

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря. Картина расскажет, как Мстители, Люди Икс и Фантастическая четвёрка объединит силы, чтобы сразиться с Доктором Думом, которого исполнил Роберт Дауни-младший. События ленты приведут к другом масштабному фильму — «Мстители: Секретные войны», премьера которого состоится в декабре 2027 года.