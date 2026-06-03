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Кадры фильма «Чёрный шёлк» — продолжение «Красного шёлка» выйдет 31 марта

Кадры фильма «Чёрный шёлк» — продолжение «Красного шёлка» выйдет 31 марта
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила стильные кадры со съёмок фильма «Чёрный шёлк». Продолжение детективной картины «Красный шёлк» выйдет в прокате 31 марта 2027 года.

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

События ленты развернутся в Шанхае 1930-х — городе, где роскошь соседствует с риском, яркие неоновые огни мерцают над опасными тёмными переулками, а китайские пагоды скрывают в себе тайны. Именно сюда везут загадочный груз под кодовым названием «Чёрный шёлк».

Главные роли исполнят Милош Бикович («Вызов»), Глеб Калюжный («Первый на Олимпе») и китайская актриса Чжэн Ханьи («Полицейский по обмену»), Максим Матвеев («Триггер») и Александар Радойичич («Балканский рубеж»). Режиссёром выступит автор первой части Андрей Волгин.

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