Кадры фильма «Чёрный шёлк» — продолжение «Красного шёлка» выйдет 31 марта

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила стильные кадры со съёмок фильма «Чёрный шёлк». Продолжение детективной картины «Красный шёлк» выйдет в прокате 31 марта 2027 года.

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

События ленты развернутся в Шанхае 1930-х — городе, где роскошь соседствует с риском, яркие неоновые огни мерцают над опасными тёмными переулками, а китайские пагоды скрывают в себе тайны. Именно сюда везут загадочный груз под кодовым названием «Чёрный шёлк».

Главные роли исполнят Милош Бикович («Вызов»), Глеб Калюжный («Первый на Олимпе») и китайская актриса Чжэн Ханьи («Полицейский по обмену»), Максим Матвеев («Триггер») и Александар Радойичич («Балканский рубеж»). Режиссёром выступит автор первой части Андрей Волгин.