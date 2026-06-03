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Хоррор «Закулисье реальности» стал самым кассовым фильмом А24 в США за пять дней

Хоррор «Закулисье реальности» стал самым кассовым фильмом А24 в США за пять дней
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Сборы фильма ужасов «Закулисье реальности» превысили $ 100 млн в США. Такого результата картина добилась всего за пять дней проката — премьера состоялась 29 мая.

Хоррор стал самой кассовой лентой студии А24 в американских кинотеатрах меньше чем за неделю. Ранее лидером среди фильмов компании был «Марти великолепный», который собрал в США $ 96 млн. В мировом прокате сборы «Закулисья реальности» достигли более $ 136 млн, что пока меньше, чем у драмы с Тимоти Шаламе ($ 191 млн). Не исключено, что в ближайшие недели фильм ужасов станет самой кассовой лентой А24 в остальных странах.

«Закулисье реальности» официально выйдет в российском прокате уже 4 июня. Лента выступает адаптацией знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Каким получился популярный хоррор:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
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