Финальный трейлер фильма «Супергёрл» с Милли Олкок — выход 26 июня

Компания Warner Bros. представила финальный трейлер фильма «Супергёрл». Премьера новой супергеройской картины в киновселенной DC состоится уже 26 июня.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Проект расскажет историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. В ленте также появится Джейсон Момоа — вместо Аквамена он воплотит на экране бессмертного охотника за головами Лобо. Режиссёром ленты выступил Крэйг Гиллеспи («Круэлла»).