Российская BetBoom Team вышла во вторую стадию IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Российская BetBoom Team разгромила GamerLegion и вышла во вторую стадию IEM Cologne Major 2026. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 13:2 на Nuke и 13:8 на Ancient.
Лучшим игроком матча стал Тимур FL4MUS Марьев — KD за серию составил 35-21. BetBoom Team прошла первую стадию без поражений — ранее команда обыграла Gaimin Gladiators (13:4) и Team Liquid (13:9). На старте первой стадии GamerLegion была единственным коллективом из топ-10 мирового рейтинга.
BetBoom Team выступает на мэйджоре без Павла s1ren Оглоблина — его заменяет Даниил d1Ledez Кустов. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне с призовым фондом $ 1,25 млн.