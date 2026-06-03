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Российская BetBoom Team вышла во вторую стадию IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Российская BetBoom Team вышла во вторую стадию IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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Российская BetBoom Team разгромила GamerLegion и вышла во вторую стадию IEM Cologne Major 2026. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 13:2 на Nuke и 13:8 на Ancient.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 1
03 июня 2026, среда. 17:50 МСК
GamerLegion
Окончен
0 : 2
BetBoom Team

Лучшим игроком матча стал Тимур FL4MUS Марьев — KD за серию составил 35-21. BetBoom Team прошла первую стадию без поражений — ранее команда обыграла Gaimin Gladiators (13:4) и Team Liquid (13:9). На старте первой стадии GamerLegion была единственным коллективом из топ-10 мирового рейтинга.

BetBoom Team выступает на мэйджоре без Павла s1ren Оглоблина — его заменяет Даниил d1Ledez Кустов. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне с призовым фондом $ 1,25 млн.

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