Звезда «Как приручить дракона» сыграет в продолжении «Джона Уика» про слепого киллера

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава фильма «Каин» — спин-оффа «Джона Уика» про слепого киллера. В ленте сыграет звезда ремейка «Как приручить дракона» Мэйсон Темз.

Кого именно воплотит на экране актёр, пока неизвестно. Главную роль вновь исполнит Донни Йен, который играл Каина в четвёртой части «Джона Уика» — он также выступает режиссёром проекта. Певица Рина Саваяма также вернётся к роли Акиры.

События предстоящей картины развернутся после финала «Джона Уика 4». Лента расскажет историю слепого киллера Каина и его молодой племянницы, которая отправляется мстить за убийство своего отца. У фильма пока нет даты релиза — съёмки проекта стартовали в конце апреля.