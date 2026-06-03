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Комедии «Очень страшное кино 6» предрекают старт в $ 50 млн — рекорд серии

Комедии «Очень страшное кино 6» предрекают старт в $ 50 млн — рекорд серии
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Издание Variety поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов фильма «Очень страшное кино 6». Продолжение популярной комедийной франшизы может заработать от $ 45 до $ 50 млн в первые выходные.

Таким образом, лента может установить рекорд всей серии. Ранее первое место занимало «Очень страшное кино 4», собравшее $ 49,7 млн за первый уикенд. Журналисты отметили, что по иронии, главным конкурентом новой комедии выступит хоррор «Закулисье реальности» — один из фильмов ужасов, который высмеивают в предстоящей пародийной картине.

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировом прокате 5 июня. Фильм вновь сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте в том числе будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Главные роли вновь исполнили Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).

О популярном фильме ужасов:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
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