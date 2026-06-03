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Российский мессенджер «Макс» удалили из App Store на iPhone

Российский мессенджер «Макс» удалили из App Store на iPhone
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3 июня мессенджер «Макс» удалили из магазина Apple Store. Российское приложение больше нельзя скачать в официальном сервисе для смартфонов iPhone.

Разработчики приложения уже подтвердили, что программу действительно больше нельзя скачать в магазине Apple. В пресс-службе VK отметили, что ранее установленная программа продолжит работу в штатном режиме. При этом в магазинах на ОС Android программа доступна для скачивания без каких-либо проблем.

МАХ подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в App Store. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда МАХ направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. На данный момент МАХ можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте MAХ.

В компании Apple пока не комментировали удаление «Макса» из App Store.

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