Российский мессенджер «Макс» удалили из App Store на iPhone

3 июня мессенджер «Макс» удалили из магазина Apple Store. Российское приложение больше нельзя скачать в официальном сервисе для смартфонов iPhone.

Разработчики приложения уже подтвердили, что программу действительно больше нельзя скачать в магазине Apple. В пресс-службе VK отметили, что ранее установленная программа продолжит работу в штатном режиме. При этом в магазинах на ОС Android программа доступна для скачивания без каких-либо проблем.

МАХ подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в App Store. Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда МАХ направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. На данный момент МАХ можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте MAХ.

В компании Apple пока не комментировали удаление «Макса» из App Store.