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Control Resonant будет работать в России

Control Resonant будет работать в России
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Remedy всё-таки разрешит запуск Control Resonant в России: разработчики отменили блокировку по IP-адресу, которая была заявлена ночью в момент старта предзаказов. «Чемпионат» отправлял запрос студии для комментария, на что был получен ответ: «Мы изучаем этот вопрос». Вскоре доступ открыли.

Блокировка запуска по геопозиции — огромная редкость. Подобные практики все компании не используют, даже если не продают свои игры напрямую в регионе. За последнее время только Delta Force блокировали для запуска в России через Steam, но вскоре после релиза эту блокировку сняли.

Control Resonant — прямое продолжение Control. Сиквел обещает быть амбициозным и смелым, ведь будет не только другой главный герой, но и абсолютно другой геймплей — вместо шутера ожидается экшен.

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