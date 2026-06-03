Control Resonant будет работать в России

Remedy всё-таки разрешит запуск Control Resonant в России: разработчики отменили блокировку по IP-адресу, которая была заявлена ночью в момент старта предзаказов. «Чемпионат» отправлял запрос студии для комментария, на что был получен ответ: «Мы изучаем этот вопрос». Вскоре доступ открыли.

Блокировка запуска по геопозиции — огромная редкость. Подобные практики все компании не используют, даже если не продают свои игры напрямую в регионе. За последнее время только Delta Force блокировали для запуска в России через Steam, но вскоре после релиза эту блокировку сняли.

Control Resonant — прямое продолжение Control. Сиквел обещает быть амбициозным и смелым, ведь будет не только другой главный герой, но и абсолютно другой геймплей — вместо шутера ожидается экшен.