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В кинотеатрах России официально вышел фильм «Закулисье реальности»

В кинотеатрах России официально вышел фильм «Закулисье реальности»
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С сегодняшнего дня в России стартовали официальные показы фильма «Закулисье реальности». Картину уже можно посмотреть во многих городах страны.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Проект с подобной стилистикой стал крайне популярен в 2022 году, когда блогер Кейн Парсонс запустил веб-сериал — дебютный эпизод собрал более 70 млн просмотров на YouTube. Потом Кейн решил снять полнометражный фильм с Чиветелем Эджиофором и Ренатой Реинсве.

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