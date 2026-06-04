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Арнольд Шварценггер и Лиам Хемсворт сыграют в боевике режиссёра «Рэмпейдж»

Арнольд Шварценггер и Лиам Хемсворт сыграют в боевике режиссёра «Рэмпейдж»
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По данным Deadline, Арнольд Шварценггер и Лиам Хемсворт исполнят главные роли в боевике «Семейство Келли». Её режиссёром выступает Брэп Пейтон, снявший «Рэмпейдж» и «Разлом Сан-Андреас».

Картина рассказывает о Джеке Келли, опальном полицейском из Нью-Йорка, чья жена Молли оказывается в заложниках у террористов в старом здании арсенала. Чтобы спасти её, ему придется объединить усилия с людьми, которых он боится больше всего, — со своей семьей.

Съемки фильма уже начались, а постановщик Брэд Пейтон выступает и соавтором сценария. Выпустить кино планируют на Prime Video. Точную дату пока не раскрывают.

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