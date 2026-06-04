В кинотеатрах России официально вышел фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо
Поделиться
С сегодняшнего дня в кинотеатрах России официально показывают фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо в главной роли.
Сюжет картины разворачивается в конце 1970-х годов на уединённом острове в Средиземном море. Лента расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако у героя есть тайные планы, которые повлияют на жизнь его единственной наследницы.
В фильме также сыграли Виктория Кармен Сонн («Девушка с иглой»), Эмма Суарес («Земля»), Джо Коул («Банды Лондона») и другие артисты. Режиссёром выступил Мигель Анхель Хименес («Окно в море»).
Комментарии
- 4 июня 2026
-
08:45
-
08:15
-
07:43
-
07:12
-
07:08
- 3 июня 2026
-
22:40Control Resonant будет работать в России Эксклюзив
-
22:07
-
21:01
-
20:46
-
20:18
-
19:51
-
19:51
-
19:24
-
18:53
-
18:29
-
17:59
-
17:37
-
17:07
-
16:46
-
16:21
-
15:59
-
15:31
-
14:58
-
14:27
-
14:02
-
13:55
-
13:39
-
13:16
-
12:58
-
12:48
-
12:48
-
11:49
-
10:43
-
09:48
-
08:58