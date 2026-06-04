«Ради отца»: Марлон Уэйанс — о том, почему решил выпустить «Очень страшное кино 6»

В интервью Марлон Уэйанс, выступивший сценаристом «Очень страшного кино 6», рассказал, почему решил заняться картиной. По его словам, в первую очередь это связано с последним желанием его покойного отца.

Марлон подчеркнул, что его отец перед смертью сказал, что он должен снова работать вместе со своими братьями и заставить людей в кино смеяться.

Мой отец сказал мне перед тем, как уйти из жизни: «Ты и твои братья должны снова работать вместе». Я посмотрел на своего отца на той больничной койке и сказал: «Хорошо, ради тебя… обещаю».

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировом прокате 5 июня. Фильм вновь сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте в том числе будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.