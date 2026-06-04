Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Ради отца»: Марлон Уэйанс — о том, почему решил выпустить «Очень страшное кино 6»

«Ради отца»: Марлон Уэйанс — о том, почему решил выпустить «Очень страшное кино 6»
Комментарии

В интервью Марлон Уэйанс, выступивший сценаристом «Очень страшного кино 6», рассказал, почему решил заняться картиной. По его словам, в первую очередь это связано с последним желанием его покойного отца.

Марлон подчеркнул, что его отец перед смертью сказал, что он должен снова работать вместе со своими братьями и заставить людей в кино смеяться.

Мой отец сказал мне перед тем, как уйти из жизни: «Ты и твои братья должны снова работать вместе». Я посмотрел на своего отца на той больничной койке и сказал: «Хорошо, ради тебя… обещаю».

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировом прокате 5 июня. Фильм вновь сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте в том числе будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android