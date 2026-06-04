Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Красная поляна» получит второй сезон — съёмки продолжения завершены

«Красная поляна» получит второй сезон — съёмки продолжения завершены
Комментарии

«Кинопоиск» объявил, что сериал «Красная поляна» получит второй сезон. Съёмки продолжения уже завершены, вместе с ними появились и первые кадры с производства новых серий.

Фото со съёмок второго сезона «Красной поляны»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Действие продолжения развернётся в новогодние праздники. Саша и её друзья-авантюристы соглашаются работать с Каролиной, организатором роскошной свадьбы. Однако помешать их планам намерен Михалыч, у которого собственные интересы.

Снимет второй сезон Роман Прыгунов («Беспринципные»). К своим ролям вернулись Рината Тимербаева, Николай Фоменко, Павел Чинарёв и другие. С ними сыграют в том числе известные актёры: Екатерина Вилкова и Андрей Ургант.

Материалы по теме
«Паук-Нуар»: как Николас Кейдж уничтожил все прошлые образы Человека-паука и выдал величие
«Паук-Нуар»: как Николас Кейдж уничтожил все прошлые образы Человека-паука и выдал величие
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android