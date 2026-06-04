Появились новые кадры «Смерти Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли

Издание The Hollywood Reporter поделилось порцией свежих кадров фильма «Смерть Робин Гуда». На них можно увидеть героя, которого сыграл Хью Джекман. А также Джоди Комер, которая тоже исполнила важную роль.

Свежие кадры «Смерти Робин Гуда»

Фото: THR

Фото: THR

Фото: THR

Фото: THR

Картина расскажет об уже пожилом и тяжелораненом известном герое, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним и вылечивать раны.

В ленте также сыграли Билл Скарсгард, Мюррэй Бартлетт и Ноа Джуп. Режиссёром и сценаристом картины выступил Майкл Сарноски, известный по приквелу «Тихого места» и картине «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли.

В зарубежном прокате с 19 июня.