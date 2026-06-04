В кинотеатрах России вышел фильм «Беспечный возраст» со звездой «Марти Великолепного»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России официально показывают фильм «Беспечный возраст» со звездой «Марти Великолепного» Одессой Эзайон. Ленту уже можно посмотреть в большей части городов страны.

Картина рассказывает о девушке по имени Кеннеди. В разгар лета она оказывается близка к отчислению из университета. Героиня решает устроить большую вечеринку с друзьями, чтобы сбежать от проблем.

В ленте также снялись Мэйсон Гудинг («Хороший доктор»), Майкл Влэмис («Новенькая»), Тайлер Альварес («Американский вандал») и другие актёры. «Беспечный возраст» вышел в американских кинотеатрах в августе 2025 года и был высоко оценён критиками.