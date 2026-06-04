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Опубликовали новые кадры второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Опубликовали новые кадры второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
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Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько новых кадров второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». На них, кроме Аанга, можно увидеть других персонажей.

Новые кадры второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Автор или источник…

Автор или источник…

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война. В продолжении герои отправятся в Ба Синг Се, где Аангу предстоит обучиться магии Земли.

Новые серии выйдут 25 июня.

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