Опубликовали новые кадры второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько новых кадров второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». На них, кроме Аанга, можно увидеть других персонажей.
Новые кадры второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
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Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война. В продолжении герои отправятся в Ба Синг Се, где Аангу предстоит обучиться магии Земли.
Новые серии выйдут 25 июня.