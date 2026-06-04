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Расписание третьего игрового дня IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2

Расписание третьего игрового дня IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 4 июня, продолжается первый этап турнира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Участники разыгрывают $ 1,25 млн и звание лучшей команды мира.

В этот день зрителей ждёт шесть матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3: три команды пройдут во вторую стадию, другие три покинут мэйджор.

Расписание 4-го тура IEM Cologne Major 2026 на четверг, 4 июня:

Сетка 2-1:

  • 17:30. GamerLegion (Европа) — BIG (Германия);
  • 17:30. MIBR (Бразилия) — Lynn Vision Gaming (Китай);
  • 20:00. M80 (США) — NRG (США).

Сетка 1-2:

  • 15:00. FlyQuest (Австралия) — THUNDER dOWNUNDER (Австралия);
  • 15:00. Sharks (Бразилия) — TYLOO (Китай);
  • 20:00. HEROIC (Европа) — Team Liquid (Европа).

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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