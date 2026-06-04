Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В EA Sports FC 26 начался ЧМ-2026 с 53 сборными и жетонами в Ultimate Team

В EA Sports FC 26 начался ЧМ-2026 с 53 сборными и жетонами в Ultimate Team
Комментарии

Компания Electronic Arts запустила большой ивент в EA Sports FC 26, приуроченный к чемпионату мира по футболу — 2026. В спортивном симуляторе начался виртуальный ЧМ-2026, в котором принимают участие 53 лицензированные сборные. России среди них нет.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Из-за недостатка лицензии событие называется The World's Game вместо привычного World Cup. Поучаствовать в виртуальном ЧМ-2026 могут все владельцы EA Sports FC 26 — механика проведения и система выбывания схожи с будущим турниром.

Остальные нововведения коснулись режима Ultimate Team. В нём стартовал восьмой сезон поддержки, где переработали систему эволюций: теперь игроки могут отменить улучшения с карточек, вернув их к прежнему состоянию, с возможностью продать их на торговой площадке.

В игру также добавили систему жетонов — новую систему наград. С помощью валюты можно получить те или иные наборы, карточки футболистов с высоким рейтингом и другие бонусы. Еженедельно можно получить до 1000 жетонов в самых разных режимах: от RIvals до Champions и Squad Battles.

Фото: EA/«Чемпионат»

Наконец, 5 июня в игру добавят базовую версию кумира Пеле, которого можно будет развить в трёх направлениях: форвард, атакующий полузащитник или фланговый нападающий. После улучшения футболист получит рейтинг 93 и три игровых стиля+. Карточка будет доступна всем владельцам игры, которые хоть раз зайдут в Ultimate Team до 24 июля.

Материалы по теме
В EA Sports FC 26 выйдет патч с ЧМ-2026, Пеле и новыми эволюциями — все детали
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android