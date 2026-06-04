Начались съёмки комедии «Мама улетает» с Еленой Яковлевой

Кинокомпания «ОДА Фильм Продакшн» объявила о старте производства фильма «Мама улетает». Съёмки комедии займут несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах России.

«Мама улетает» выступит историей о том, как стремительный ритм современной жизни незаметно отдаляет нас от самых близких людей. Авторы называют картину «тёплой, ироничной и трогательной историей о семье, взаимопонимании и способности услышать друг друга, пока не стало слишком поздно».

Главные роли в фильме сыграют Елена Яковлева («Поехавшая»), Екатерина Вилкова («Последний богатырь»), Константин Крюков («Маме снова 17») и другие актёры.