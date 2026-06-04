Фильму «Супергёрл» нужно собрать скромные $ 315 млн для окупаемости

Издание Deadline опубликовало небольшую колонку, посвящённую фильму «Супергёрл». Журналисты проанализировали положение новой киновселенной Джеймса Ганна и раскрыли некоторые интересные детали картины.

По данным журналистов, лента обошлась компании Warner Bros. в $ 175 млн — это где-то на $ 50 млн меньше стоимости недавнего «Супермена». Для окупаемости ленте нужно собрать $ 315 млн — скромную сумму для студийного блокбастера. Пока неясно, что именно входит в эту стоимость и почему она на порядок ниже порога окупаемости «Супермена», которому необходимо было заработать около $ 500 млн.

«Супергёрл» расскажет историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести. Премьера ленты состоится уже 26 июня.