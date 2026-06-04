В России резко обвалились продажи ноутбуков

Продажи ноутбуков в России в 2026 году заметно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса.

Так, с января по май в России было продано около 924 тысячи ноутбуков на общую сумму 59,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 20,7% в натуральном выражении и на 16,6% в денежном. Интересно, что средняя стоимость устройств растёт, а покупатели чаще выбирают модели среднего и премиального сегментов вместо бюджетных — это частично поддерживает рынок в денежном выражении.

Среди причин резкого падения продаж эксперты называет мировой бум ИИ, из-за которого крупные компании активно закупают комплектующие, а также снижение покупательной способности россиян. Потребители всё чаще откладывают приобретение электроники или выбирают более доступные устройства. На ситуацию влияют в том числе рост закупочных цен, перестройка логистических цепочек и глобальные проблемы с поставками электроники.