«Одиссея» Кристофера Нолана будет фильмом для взрослых

Сеть кинотеатров AMC раскрыла возрастной рейтинг фильма «Одиссея» — новой работы режиссёра Кристофера Нолана. Эпическую ленту можно будет посмотреть лицам старше 17 лет (R) из-за насилия и наличия сцен с эротическим подтекстом. Продолжительность картины составит 2 часа 52 минуты.

Таким образом, это будет уже третья картина Кристофера Нолана с рейтингом только для взрослых. В основном постановщик снимает фильмы для аудитории PG-13 (лица старше 13 лет), однако исключениями стал оскароносный «Оппенгеймер» про создателя атомной бомбы и триллер «Бессонница» 2002 года c Аль Пачино.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры. Премьера картины состоится 17 июля.