Второй сезон сериала «Второй брак» с Антоном Богдановым стартует 15 июня

Телеканал ТНТ назвал дату выхода второго сезона сериала «Второй брак». Шоу вернётся в эфир канала уже 15 июня, спустя год после запуска проекта. В продолжение войдёт 20 эпизодов.

По сюжету Арина и Боря уже прошли через первые браки, где были ссоры, обиды, попытки быть «правильными» и «идеальными». А теперь у них всё по-настоящему: без напряжения, без фальши и без розовых очков. Продолжение расскажет о новых сложностях в отношениях «идеальной пары».

К главным ролям во втором сезоне вернулись Юлия Топольницкая и Антон Богданов. В шоу также снялись Аскар Нигамедзянов, Анна Глаубэ, Артём Шевченко, Ирина Соколова и другие актёры.