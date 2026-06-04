Стильные постеры с героями комедии «Приглашение» Оливии Уайлд — выход в России 9 июля

Студия А24 представила стильные постеры с героями фильма «Приглашение». Комедия официально выйдет в России 9 июля — спустя две недели после релиза в ограниченном зарубежном прокате.

Фото: А24

Фото: А24

Фото: А24

Фото: А24

Лента выступает ремейком испанского фильма «Соседи сверху». Сюжет расскажет о супружеской паре, которая уже устала друг от друга, однако у них есть совместное любимое занятие — обсуждение соседей, которых они решают пригласить в гости.

Главные роли в картине сыграли Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Сет Роген («Киностудия»), Оливия Уайлд («Гонка»), Пенелопа Крус («Всё о моей матери») и другие актёры. Режиссёром выступила сама Оливия Уайлд.