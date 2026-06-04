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Сериал Двойная жизнь Ми (2026): сколько серий, как смотреть, где смотреть в хорошем качестве

Стартовал сериал «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой — вышло девять эпизодов
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4 мая стартовал сериал «Двойная жизнь Ми» — новое музыкальное шоу с Миланой Хаметовой («Не одна дома») в главной роли. Девять эпизодов уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Дату выхода следующих серий объявят позднее.

Видео доступно во VK-канале Иви. Права на видео принадлежат «Иви»/Start.

Сюжет проекта рассказывает историю Милы, балансирующей между ролью обычной школьницы и сценическим образом популярной певицы Ми. Её главной проблемой становится необходимость скрывать музыкальную карьеру, чтобы защитить положение отца и избежать конфронтации с Анжелой — принципиальной оппоненткой, ведущей идеологическую борьбу с современной молодёжной культурой.

Режиссёром сериала выступает Аня Соловьёва-Карпович. Главные роли, помимо Хаметовой, исполнили Давид Манукян («Погоня»), София Каштанова («Укради мою мечту») и другие актёры.

О другом популярном сериале:
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