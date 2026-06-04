Тизер детективного сериала «Фейк» с Анастасией Красовской — премьера скоро

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «Фейк». Дата выхода психологического детектива пока неизвестна — авторы сообщили, что премьера состоится скоро. В шоу войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Проект расскажет о преподавательнице по имени Рита. Её начинает преследовать и шантажировать неизвестный, который выкладывает на неё разного рода скандальный компромат в Сеть. Героине предстоит выяснить, кто решил испортить ей жизнь.

Главную роль исполнила Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте»). В шоу также сыграли Полина Ауг («Мастер и Маргарита»), Эльдар Калимулин («Калашников»), Василий Михайлов («Здесь был Юра») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Кузмин-Тарасов («Неверные»).