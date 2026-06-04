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«Apple — это враги»: глава «Ростелекома» — об удалении мессенджера «Макс» из AppStore

«Apple — это враги»: глава «Ростелекома» — об удалении мессенджера «Макс» из AppStore
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Агентство ТАСС взяло интервью у главы компании «Ростелеком» Михаила Осеевского. Он прокоменнтировал удаление мессенджера «Макс» из AppStore.

По словам руководителя, компания Apple сделала недружественный шаг в сторону России и стала «врагом» для страны. Он также заявил, что подобные действия «не должны автоматически приводить к таким же шагам с нашей стороны».

Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения «Макса» это просто абсолютно недружественный шаг.

Российский мессенджер «Макс» удалили из магазина Apple Store 3 июня. Приложения уже нельзя скачивать на смартфоны iPhone. При этом в пресс-службе VK отметили, что ранее установленный сервис продолжит работу в штатном режиме.

Об удалении мессенджера «Макс»:
Российский мессенджер «Макс» удалили из App Store на iPhone
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