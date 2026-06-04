Трейлер комедии «Приглашение» Оливии Уайлд — премьера в России 9 июля

Компания A24 представила трейлер фильма «Приглашение». Комедия официально выйдет в российском прокате 9 июля.

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Сюжет расскажет о супружеской паре, которая уже устала друг от друга, однако у них есть совместное любимое занятие — обсуждение соседей, которых они решают пригласить в гости.

Картина выступает ремейком испанского фильма «Соседи сверху». Главные исполнили Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Сет Роген («Киностудия»), Оливия Уайлд («Гонка»), Пенелопа Крус («Всё о моей матери») и другие актёры. Режиссёром выступила сама Оливия Уайлд.