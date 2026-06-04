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Завершены съёмки шестого сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым

Завершены съёмки шестого сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым
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Телеканал ТНТ сообщил о завершении съёмок шестого сезона сериала «Полярный». Дата выхода продолжения шоу пока неизвестна. Авторы также представили кадры со съёмок проекта.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

По сюжету предстоящего сезона парк «Царь горы» выходит на стабильную самоокупаемость, туристический поток растёт, жизнь идёт своим черёдом. Именно в этот момент судьба подкидывает Вите Мяснику интересное предложение – младший сын Вити готовится поступать в престижную школу «Сириус» в Сочи. Перед Витей встаёт выбор, от которого зависит будущее его семьи: оставаться хозяином Полярного или ехать на юг ради сына.

К главным ролям в проекте вернулись Михаил Пореченков («Хоккейные папы»), Катерина Шпица («Экипаж»), Мария Кравченко («Мендельсон»), Иван Охлобыстин («Интерны») и другие актёры. Режиссёром-постановщиком шестого сезона вновь выступит Авет Оганесян.

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