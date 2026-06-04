«Бессвязный набор глупых шуток»: критики разгромили комедию «Очень страшное кино 6»

5 июня состоится премьера фильма «Очень страшное кино 6» — продолжения культовой пародийной серии комедий. Многие критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила: только 20% свежести.

Некоторые обозреватели хвалят картину за редкие смешные шутки и неплохие отсылки к различным фильмам ужасов. На этом, по мнению критиков, плюсы ленты заканчиваются. «Очень страшное кино 6» ругают за нелепый юмор, бессвязные сцены и странный сценарий. Авторы рецензий отмечают, что братьям Уайанс не удалось вернуть былую пародийность оригинала, и попытка перезапустить серию у них вышла провальной.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Очень страшное кино 6»:

Честно говоря, ничего особенного. Тем не менее на зрителя достаточно смешно обрушивается поток приятных, энергичных шуток, заимствованных из недавних фильмов ужасов. Весёлый способ скоротать время.

Удались ли все отсылки к недавним фильмам ужасов? Нет. Но есть что-то странно глубокое в том, как братья Уайанс, по сути, смотрят в камеру и отвергают мысль о том, что их когда-либо снова заменят.

Дерзкая и непристойная пародия на фильмы ужасов, которая предлагает лишь несколько смешных моментов и нацелена на самую лёгкую добычу.

Постеры, вдохновлённые пародиями на недавние фильмы ужасов, получились остроумнее самого фильма. Это наводит на мысль, что в следующий раз, возможно, стоит привлечь к работе над сценарием именно этих специалистов по рекламе.

Шутки сыплются одна за другой, но все они настолько очевидны, бессвязны и быстро устаревают, что ни одна не производит должного впечатления. Это не смешно и не остроумно, не провокационно и не дерзко — это просто скучно.

«Очень страшное кино 6» вновь сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте в том числе будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Главные роли вновь исполнили Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).