Первый трейлер фильма «Вышка 2» про скалолазов — выход 2 сентября

Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер фильма «Вышка 2». Триллер выйдет в мировом прокате 2 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Картина расскажет о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.

Главные роли в триллере сыграли Харриет Слейтер («Пенниуорт»), Арсема Томас («Королева Шарлотта: История Бриджертонов»), Том Бриттни («Гранчестер») и другие актёры. Режиссёрами выступили Майкл Спириг и Питер Спириг — авторы хоррора «Пила 8».