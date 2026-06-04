Аниме-сериал Devil May Cry продлили на третий сезон — он станет финальным

Стриминговый сервис Netflix объявил о продлении аниме-сериала Devil May Cry. Шоу по мотивам культовой серии видеоигр вернётся с финальным сезоном в следующем году, точную дату выхода авторы назовут позже.

Как рассказал создатель Ади Шанкар, изначально мультсериал задумывался именно как трилогия. Если первый сезон выходил под лозунгом «Ад», а второй — «Чистилище», то финальная глава получила название «Рай».

Аниме-сериал Devil May Cry основан на одноимённой серии игр и рассказывает об альтернативной реальности, где таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров. Шоу стартовало весной 2025 года, а в мае 2026-го вышел второй сезон. Проект получил в целом положительные отзывы от зрителей и критиков.