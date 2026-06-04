Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме-сериал Devil May Cry продлили на третий сезон — он станет финальным

Аниме-сериал Devil May Cry продлили на третий сезон — он станет финальным
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix объявил о продлении аниме-сериала Devil May Cry. Шоу по мотивам культовой серии видеоигр вернётся с финальным сезоном в следующем году, точную дату выхода авторы назовут позже.

Как рассказал создатель Ади Шанкар, изначально мультсериал задумывался именно как трилогия. Если первый сезон выходил под лозунгом «Ад», а второй — «Чистилище», то финальная глава получила название «Рай».

Аниме-сериал Devil May Cry основан на одноимённой серии игр и рассказывает об альтернативной реальности, где таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров. Шоу стартовало весной 2025 года, а в мае 2026-го вышел второй сезон. Проект получил в целом положительные отзывы от зрителей и критиков.

Материалы по теме
«Паук-Нуар»: как Николас Кейдж уничтожил все прошлые образы Человека-паука и выдал величие
«Паук-Нуар»: как Николас Кейдж уничтожил все прошлые образы Человека-паука и выдал величие
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android