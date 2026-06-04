Трейлер финального патча для Destiny 2 — поддержка игры завершится 9 июня

Студия Bungie представила трейлер финального обновления для игры Destiny 2. Заключительный апдейт выйдет уже 9 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Обновление получило название «Монумент триумфа». Вместе с ним в экшене появятся расширенное хранилище, бафф к урону для оружия, упрощение активности «Портал» и другие улучшения. Кроме того, авторы добавят различный дополнительный контент — ранее разработчики заявляли, что предстоящий апдейт станет одним из самых масштабных в истории игры.

После выхода последнего патча авторы прекратят поддержку Destiny 2 — онлайн-игра больше не получит крупных обновлений и дополнений. При этом серверы останутся доступными, а финальный апдейт внесёт множество изменений, чтобы пользователи могли и дальше проводить время в проекте.