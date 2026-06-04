Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения» — премьера 5 февраля

Тизер мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения» — премьера 5 февраля
Комментарии

Компания Disney представила тизер мультфильма «Ледниковый период 6». Продолжение анимационной серии выйдет в мировом прокате 5 февраля 2027 года. Авторы также опубликовали постер предстоящей ленты.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Фото: Disney

Картина получила подзаголовок «Точка кипения». Она выступит продолжением знаменитой франшизы, действие которой разворачивается 20 тысяч лет назад, во времена ледникового периода. О планах по созданию ленты в Disney сообщали ещё в 2022 году, однако работа началась только в 2025-м.

Оригинальные мультфильмы разрабатывала студия Blue Sky, однако в 2021 году она была закрыта — своё решение в Disney оправдали пандемийными издержками. Сейчас проект курирует внутренняя команда Walt Disney Animation Studios.

О другом популярном фильме:
Семь лет ожидания — ради чего? «Звёздные войны» вернулись в кино, но забыли зачем
Семь лет ожидания — ради чего? «Звёздные войны» вернулись в кино, но забыли зачем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android